厳しい祖母に抑圧され、人の顔色を見て育った60代女性。「自分の家族が欲しくて」21歳で結婚し2児の母になった。夫の両親の在宅介護などを経て介護職に就いたが、長男が25歳でひきこもってしまった。自身も職場でオーバーワークが続いて燃え尽きてしまい、ひきこもりに…。いったい何があったのか。（前後編の前編） 【画像】ひきこもる前に朝美さんが「天職」だと思った職業 〈後編〉 自分は望