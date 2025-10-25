福岡県警若松署は25日、北九州市若松区高須東3丁目付近の道路上で24日午後6時ごろ、通行中の女子児童が見知らぬ男から「こんばんは」などと声をかけられ、後方をつけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代、身長175くらい、やせ形、黒色短髪、赤色長袖上衣、白色ズボン着用。