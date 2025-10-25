＜Sky Look up Ladies Cup最終日◇24日◇グリッサンドゴルフクラブ（千葉県）◇6441ヤード・パー72＞11月に日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストを控える今井鮎美が、マイナビネクストヒロインツアー第13戦をトータル5アンダーの単独4位で終えた。第12戦に続くトップ10フィニッシュ。悲願のプロテスト合格に弾みをつけた。【写真】3人合わせて…はいポ〜ズ！「アイアンショットが良くて、自信を持って振れているなか