兵庫県尼崎市で２３歳の男性が拉致監禁され死亡した事件で、遺体の遺棄に使われた車を証拠隠滅したとして、２９歳の暴力団関係者の男が逮捕されました。証拠隠滅の疑いで逮捕されたのは、自営業で暴力団関係者の根本玲志容疑者（２９）です。事件をめぐっては、今年６月、尼崎市で２３歳の男性が拉致監禁され暴行を受けるなどして死亡し、遺体が高知県内の山中に遺棄されたとして、指定暴力団「東組」組員らすでに１２人が逮