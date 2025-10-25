岐阜県白川村で、クマの目撃情報が相次いでいることを受け、恒例のライトアップが中止となりました。岐阜県白川村の野外博物館「合掌造り民家園」は、村内でクマの目撃情報が相次いでいることを受けて、来園者の安全確保のため、今月25日・26日、来月1日・2日の4日間で予定されていた紅葉ライトアップの中止を発表しました。白川村では今月5日、スペイン人観光客の男性が、クマに腕をひっかかれケガをしました。今年度、村内ではク