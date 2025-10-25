知っておきたい血圧の働き そもそも「血圧」とは何でしょうか。基準値を超えたから「高血圧」と診断されることは理解できても、血圧そのものについて正しく理解できているでしょうか。 私たちの心臓は、生まれてから死ぬまで休むことなく働き続けます。心臓の仕事は力強いポンプ作用によって、体のすみずみまで血液を送り届けること。その際、血管内に生じる圧力が「血圧」です。血液が重力に逆らって、脳や全身の臓器、指先に至