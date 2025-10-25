俳優の木村拓哉さん（52）が2025年10月21日、自身のインスタグラムを更新。厚手のニットカーディガンを羽織った秋ファッションを披露した。次回の会報の撮影中木村さんは、「只今、次回の会報の撮影をさせていただいてまぁ〜す！」と報告し、洗練されたモノクロショットを投稿。「どんな仕上がりになるのか、楽しみにしててくださいませ......」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、厚手のニットカーディガンを着