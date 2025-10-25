菊花賞の3連単的中術 【相手馬の狙い方】 トライアルの神戸新聞杯組もセントライト記念組も前走４着以下は大幅に割引が必要。 条件戦組は前走芝2200Ｍ戦で１着だった馬以外は消してＯＫ。 苦戦が続くハービンジャー、キズナ産駒に、池添、松山、岩田康各騎手の騎乗馬に加えて、過去10年馬券に絡んでいない1枠を敬遠して買い目を絞りたい。 菊花賞過去10年のデータ 【出典】『中央