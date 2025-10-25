沼津市が本社の食品スーパーと地元の専門学校の学生が静岡の食材を使ったスイーツを共同開発しました。これは、スーパーマーケットを展開する「あおき」が行なったもので、沼津情報ビジネス専門学校の学生と共同で静岡産の抹茶などを使ったロールケーキを開発しました。19日行われた試食販売会では、学生が商品を紹介し、訪れた客へ販売をしました。（専門学校生）「静岡県産の抹