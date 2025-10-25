女優・松嶋菜々子の異色３ショットが披露された。ＴＯＫＹＯＦＭ「ＴＯＫＹＯＳＰＥＡＫＥＡＳＹ」（月〜木曜・深夜１時）の公式インスタグラムが２５日までに更新され、出演した松嶋、秋元康、リリー・フランキーが登場。松嶋は２３日深夜放送のラジオ番組に登場した。レストランのような場所で、３人で記念撮影。松嶋はひざにクッションを抱えてリラックスムード。それでも美ぼう全開だ。