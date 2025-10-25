◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節横浜ＦＭ―広島（２５日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで広島と対戦する。前節ホームで浦和に４―０で快勝し、順位は１７位のままだが、降格圏内の１８位・横浜ＦＣとの勝ち点差を「２」に広げた。広島戦、次節の京都戦に連勝し、横浜ＦＣが２試合で勝ち点１以下の場合は残留が確定することもあり、勝利が欲しい一戦の先発が発表され、前日２４日に副主将就任が発表されたＦＷクルーク