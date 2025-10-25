25日の東京4R2歳新馬戦（ダート1400メートル）は、単勝1・6倍の圧倒的な1番人気に推されたジャレッド（牡＝秋山、父ヤウポン）が好位から抜け出して初陣Vを飾った。騎乗した武豊は「素直な馬だけど、周りを気にして先頭に立ったらソラを使った。相手が来る分しか伸びなかったけど、慣れれば良くなってくると思う。良い素質がある」と将来性の高さを強調した。次走は未定。