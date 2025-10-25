◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、最終組が前半を終えた時点で、佐久間朱莉（22＝大東建託）が5連続バーディーを含む6バーディーを奪い、通算18アンダーで単独首位に立った。9打差の2位に岩井明愛（23＝Honda）、菅楓華（20＝ニトリ）らが並んでいる。ルーキーの中村心（19＝ヤマエグループHD）が通算8ア