【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 トロワ（日本時間10月25日／スタッド・オーギュスト＝ドローヌ）【映像】ビタ止めトラップ→3人に突っ込む超強気ドリブルスタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、連続したテクニックで相手3選手を翻弄した。スタッド・ランスは日本時間10月25日、リーグドゥ第11節でトロワとのダービーマッチに臨んだ。中村は左のウイングとして先発出場している。するとゴールレスで迎えた