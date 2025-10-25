【ブンデスリーガ】ブレーメン 1−0 ウニオン・ベルリン（日本時間10月25日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】オフサイドギリギリの圧巻ロングパスブレーメンの日本代表DF菅原由勢が今季リーグ戦2アシスト目を記録した。オフサイドラインのギリギリを狙った絶妙パスに称賛の声が集まっている。日本時間10月25日にブレーメンはホームでウニオン・ベルリンと対戦。菅原は右SBで先発出場すると、積極的な攻撃参加でチャンスを