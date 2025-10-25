高市総理は午後、ASEAN関連の首脳会議に出席するためマレーシアに出発します。これが対面での外交デビューとなります。厳しい安全保障環境の中、「日本外交を取り戻す」と意欲を見せる高市総理は、初めての外国訪問で、日本の存在感をアピールしたい考えです。高市早苗総理「世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す」高市総理はきょうから3日間の日程で、マレーシアを訪問し、ASEAN=東南アジア諸