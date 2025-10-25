好評につき品薄状態となっている新しいたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」（2025年7月発売）をゲットするチャンスです。バンダイナムコグループ各社の展開する商品やキャラクターなどがそろう「バンダイナムコ Cross Store」で、2025年10月26日に抽選販売が実施されます。開店15分後までに来店した人対象店舗は、「たまごっちのおみせ」があるバンダイナムコ Cross Store 各店です。首都圏では池袋、渋谷