（写真：伯耆守 / PIXTA）今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信が文武奨励策を推進した理由を解説します。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。文武奨励を“やかましく”言った理由徳川幕府の老中首座となった松平定信は、老中就任の翌年（1788）正月、霊厳島吉祥院（東京都中央区新川）に願文を捧げます。その中には