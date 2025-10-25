岡山の地域の活性化に貢献した人を称える「オカヤマアワード」が6年ぶりに開催され、きのう（24日）授賞式が行われました。 【写真を見る】6年ぶりに復活した“オカヤマアワード”の授賞式大賞は大型蓄電池製造のパワーエックス伊藤正裕社長【岡山】 6年ぶりに復活した「オカヤマアワード」です。岡山の経済の発展や文化の向上につなげようと石川文化振興財団が主催しているもので、今年は、岡山ゆか