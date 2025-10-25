【その他の画像・動画等を元記事で観る】 天性の歌声を武器にSNSでカバー動画を投稿し、TikTokの総視聴数が2,000万を超える男性歌い手・“てんぱ”が、10月25日にデビュー曲「アベリア」を配信リリースした。 ■初のオリジナル曲はボカロP・ニト。が楽曲提供 2021年より主にボカロPの楽曲をカバーし、SNSに投稿する「歌ってみた」の活動をスタート。一聴して“てんぱ”だと分かる個性ある歌声、