みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。ハーゲンダッツの定番ラインナップにミニカップの新しいフレーバー「ガナッシュショコラ」が新発売！新商品の試食会に足を運んだので、その様子をレポートします。■新定番フレーバー「ガナッシュショコラ」は“自分を甘やかすご褒美アイス”ハーゲンダッツでは、通年販売している基幹品と、季節に合わせて登場する期間限定フレーバーがあるのをご存知でし