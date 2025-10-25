リアルすぎるビジュアルの「三葉虫アイス」がXで話題です。化石をそのまま凍らせたかのような姿に「アイスと分かっててもゾワゾワする」「やべぇ」といった驚きの声が相次いでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】あるXユーザーがこのほど投稿したのは、タイの博物館で購入したという「三葉虫アイス」。その名の通り、かつて地球上に生息していた生き物である「三葉虫」の形を模した棒アイスです。見た目