美月の部屋を見てしまった、母親の美代。美月が容姿で悩んでいるかもしれないことに、段々と気づき始めていきます。オンラインミーティングということは、顔出しする必要があるということでしょうか？美月はどうするのでしょうか……？