公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は24日（金）、2025女子U16アジア選手権大会に出場する選手12名が決定したことを発表した。 アンダーカテゴリーでは、翌年に同じメンバーで挑めるようU16大会とU17大会が交互に開催するように設定されており、今回のU16大会は2025年11月1日（土）から11月8日（土）の日程で、ヨルダンのアンマンにて開催される。 前回大会にあたる2023年のU16アジア