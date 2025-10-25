タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、ふんばる犬の姿をフィギュア化したカプセルトイ「ふんばり〜ぬ2」を、2025年10月下旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。「ゴールデンレトリバー」やシークレット含む全6種犬の日常的な動作の"何かをふんばる姿"をリアルに再現した第2弾。新たな犬種が加わったほか、前から見た姿だけでなく後ろ姿も観察を重ねたといい、犬たちがふんばる瞬間の造形を表現して