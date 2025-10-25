米ネバダ州の「ＥＴハイウェー」を訪れ、エイリアンの壁画の前で記念撮影する人たち/Bridget Bennett/AFP/Getty Imagesネバダ州レイチェル（ＣＮＮ）初めて見た地球外生命体は、上空からやって来た。場所は米ネバダ州のモハベ砂漠の真ん中に位置する町レイチェル。雲が多い日の午後だった。フォンテラ・デイさんが勤務するガソリンスタンド「エイリアン・カウポーク」で、電話とコンピューターが数時間にわたってつながらなくなっ