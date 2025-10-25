「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は七回の第４打席で右翼へワールドシリーズ１号を放った。バットの先っぽで鈍い打球音が響いたが、ボールはスタンドに届いた。追い込まれてから変化球を打ち損じたかに思われた。鈍い打球音を奏で、バットのやや先。本人も表情をゆがめたが、打球は大きな放物線を描いて右翼席に飛び込んだ。敵地もまさかの一撃にざ