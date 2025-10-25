◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節京都―鹿島（２５日・サンガＳ）首位の鹿島は、勝ち点５差の３位京都のホームに乗り込む。ＤＦラインは右に濃野公人、左に小池龍太が入り、植田直通とキムテヒョンの脇を固める構図に。ボランチは三竿健斗と舩橋佑のセット。エウベル、チャヴリッチ、鈴木優磨、レオセアラが前線４枚を形成する。控えには知念慶、松村優太、荒木遼太郎、田川亨介、徳田誉ら。この日を入れてリーグ戦は残り４