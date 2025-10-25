24日夕方、湖西市の横断歩道で親子が車にはねられ、母親が意識不明の重体となっています。警察によりますと、24日午後6時20分ごろ湖西市鷲津の信号機のない交差点で右折しようとした軽バンが横断歩道を渡っていた親子2人をはねました。この事故で、フィリピン国籍で近くに住む31歳の母親が頭を強く打ち意識不明の重体となっているほか小学生で10歳の息子が足に軽いけがをしたとみられています。警察は、湖西市白須賀の衣料品販売業