食楽web 美味しい中華料理を食べたい！本格的で、普段はちょっと食べれないものがいいな。そう思って、大阪の中華料理事情を調べていると、見慣れないタイプのワンタンが食べられるお店を発見しました。しかも、お店や周辺の様子も素敵な感じだったので、期待を胸に食べに行ってきました。 空堀商店街近くにある『上海ロンタン』 和風な長屋の中に中華なお店の上海ロンタン 美味しそうな中華料理を発見したのは、大阪