松本市では小学生の軟式野球大会が開幕し、初日から熱戦が繰り広げられています。腕を大きく振り、力強く行進する選手たち。松本市のセキスイハイム松本スタジアムではセキスイハイム杯兼テレビ信州旗争奪学童軟式野球大会の開会式が開かれました。松本市を中心に県内38チーム約700人の小学生が出場しています。惣社少年野球クラブ藤井塁主将「宣誓。われわれ選手一同は大好きな野球を楽しむために日々努力をしてきました