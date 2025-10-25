再審無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんが、イタリアで開かれる国際会議に参加し死刑廃止を訴えることを明らかにしました。袴田巌さんは1966年、旧清水市で起きた一家4人殺害事件で死刑判決を受けましたが2024年、再審＝やり直しの裁判で無罪が確定しました。姉・ひで子さんがイタリア・ローマで開かれる国際会議で死刑廃止を訴えるスピーチをするため26日から3日間、渡航することを10月22日明らかにしました。