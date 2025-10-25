◇卓球2025WTTスターコンテンダー ロンドン(21日〜26日、イギリス)WTTスターコンテンダー ロンドンは24日までに女子シングルスの2回戦が行われ、16強がそろいました。日本勢では第1シードの張本美和選手がインドの世界ランク82位の選手にストレート勝利。わずか18分での快勝です。また平野美宇選手はドイツの選手を破り16強入り。3回戦で張本選手と平野選手が激突します。カットマンの橋本帆乃香選手は小塩悠菜選手と2回戦激突。フ