女優の内田理央（34）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「hairmaintenance」と書き出した内田。「マロン？チョコレートブラウン？な感じ」と秋らしいカラーに染めたことを報告した。「引き続きレイヤーたくさんヘアーです」として顔周りや毛先にレイヤーを多く入れたスタイルであることも説明。ファンからは「まさに秋って感じ」「落ち着いた雰囲気素敵」「だーりおちゃん可愛過ぎます」「髪