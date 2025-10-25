２４日、楊振寧氏の告別式に参列した人々。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京10月25日】ノーベル賞を受賞した物理学者、楊振寧（よう・しんねい）氏の告別式が24日、中国北京市の八宝山革命公墓で営まれた。楊氏は1957年にノーベル物理学賞を受賞。中国科学院院士（アカデミー会員）、清華大学教授、同大学高等研究院名誉院長を務め、今月18日に103歳で死去した。２４日、北京で営まれた楊振寧氏の告別式。（北京＝新