¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥­¥å¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè22ºîÌÜ¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ê¥­¥ß¥×¥êABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍËÁ°8¡§30¡ËÂè38ÏÃ¡Ö°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡ª¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡ª¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¥­¥å¥¢¥º¥­¥å¡¼¥ó¡õ¥á¥í¥í¥ó¤Î²¾Áõ»Ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È26ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè38ÏÃ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊü²Ý¸å¡¢µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢