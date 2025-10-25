俳優・中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）に出演するボーイズグループ・NAZE（ネイズ）がこのほど、初の取材会に参加。グループに関することやドラマ出演への思いを語った。【ソロカット】個性あふれるNAZEメンバー7人■メンバーたちが明かす“お互いの個性”「心臓がドッグドッグしています」と笑いもオーディションを経て誕生した7人組グローバルボーイズグルー