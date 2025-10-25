片岡物産はドリップコーヒーの「モンカフェ」ブランド主力4品をリニューアルし、家庭内での高品質なコーヒー需要に対応していく。コーヒー豆の高騰が刷新の背景。嗜好品としての価値を高めてファンの獲得やファンとの結びつきを強化していくのが狙い。10月22日、発表会に登壇した藤原啓史マーケティング部ブランドマネジメント課主任は「コーヒー豆は供給量の低下や円安の影響で、直近5年で日本での価格は約5〜6倍も上がって