昨夜富山市で、酒を飲んで車を運転したとして公務員の女が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、自称・富山市経堂の公務員、梅村佳絵容疑者（46）です。富山中央警察署によりますと梅村容疑者はきのう午後10時ごろ、富山市長江新町の市道で、酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。梅村容疑者は、単独事故を起こし、駆けつけた警察官が酒の臭いがしたため調べたところ、呼気から基準値を