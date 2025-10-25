県内では25日もクマの被害が相次いでいます。警察によりますと午前6時過ぎに秋田市河辺三内でランニング中の51歳の男性が、午前7時前には秋田市上新城保多野で散歩中の66歳男性がそれぞれクマに襲われけがをしました。2人とも会話はできる状態だということです。また、今月20日に湯沢市中心部の民家に侵入し、とどまり続けたクマは25日ようやく捕獲されました。湯沢市は24日に2基目のおりを設置。25日午前2時過ぎ、そのおりにクマ