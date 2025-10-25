タイガーエア・台湾は、熊本〜高雄線でチャーター便を12月23日から運航する。火・金曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は熊本発が2時間55分、高雄発が2時間5分。チャーター便として運航する。同路線はこの他に、親会社のチャイナエアラインが月・水・土・日曜の週4往復を運航している。■ダイヤIT767熊本（19：50）〜高雄（21：45）／火・金（12月23日〜）IT766高雄（08：45）〜熊本（11：50