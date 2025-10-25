東横インは、東横INN浅草蔵前1を2026年3月30日宿泊分をもって一時休館する。リニューアル改修工事を実施する。翌日以降の宿泊は、浅草・上野周辺の近隣ホテルを利用するよう呼びかけている。東横INN浅草蔵前1は、客室数105室。蔵前駅と浅草駅から徒歩圏内に位置する。