vジンエアーは、「釜山線特別割引 with PARADISE HOTEL BUSAN」を10月22日から11月5日まで開催する。日本発釜山行きの片道・往復航空券が対象で、運賃が最大2,000円割引となる。搭乗期間は10月22日から2026年2月28日までで、一部の日は対象外となる。プロモーションコードは「25BUSAN10」。会員ログインが必須で、先着800名限定で利用できる。