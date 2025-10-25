Ｊ１の京都は２５日、鹿島との試合（サンガＳ）を迎える。残り４試合の時点で勝ち点差は５。両チームにとって、リーグ優勝に向けて大きな意味を持つ直接対決となる。１９日の前節、湘南戦（レモンＳ）では１―１で引き分け。先制を許し、ＤＦ鈴木義宜が前半アディショナルタイムにピンチを阻止して退場、後半は１０人で戦うという苦しい状況が続いた。その状況で後半アディショナルタイムに追いついたが、鹿島は神戸と引き分け