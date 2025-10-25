◆秋季近畿地区大会▽１回戦神戸国際大付３―１金光大阪（２５日・さとやくスタジアム）来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は１回戦が行われ、金光大阪（大阪３位）は初戦で神戸国際大付（兵庫１位）に敗れた。２回２死二塁で井本康太捕手（２年）に中前適時打を浴びて先制されると、６回２死では川中鉄平右翼手（２年）に右越え本塁打を浴びるなどこの回２点を失った。