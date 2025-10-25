きょう（２０２５年１０月２５日）未明、根室半島南東沖を震源とする地震がありました。根室市で震度5弱を観測していますが、この地震による被害は確認されていません。地震発生時の根室の映像です。震度5弱を観測し、カメラが大きく揺れているのが確認できます。気象庁によりますと、午前1時40分に根室半島南東沖を震源とする地震がありました。この地震による津波の心配はありません。根室市で震度5弱。釧路市・浜中町・別海町・