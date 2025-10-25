25日未明、鹿児島市で道路を横断していた29歳の男性が車2台にはねられ死亡しました。事故があったのは鹿児島市下荒田の国道225号です。25日午前1時半ごろ「人が飛び出してはねられました」と警察に通報がありました。警察によりますと道路を横断していた鹿児島市天保山町の無職、河原征也さん（29）が東郡元町方向から走ってきたミニバンと衝突。その後、ミニバンと同じ方向に走っていた普通乗用車にひかれました。河原さん