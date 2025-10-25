◆秋季近畿地区大会▽１回戦神戸国際大付３―１金光大阪（２５日・さとやくスタジアム）神戸国際大付（兵庫１位）が金光大阪（大阪３位）を破り、８強入りを決めた。２回２死二塁、主将の井本康太捕手（２年）の中前打で先制。６回には４番・川中鉄平右翼手（２年）のソロ本塁打などで２点を追加し、金光大阪を突き放した。神戸国際大付は５年ぶりとなるセンバツ出場へ前進した。次戦は明日（２６日）に龍谷大平安（京都１