宮城県大衡村の住宅の玄関先で、住人の女性がクマに襲われ、けがをしました。【映像】クマに襲撃された現場の様子警察などによりますと、25日午前6時10分ごろ、大衡村の住宅で住人の60代の女性が玄関から外に出たところ突然クマに襲われました。女性は左腕をひっかかれて出血し、病院に搬送されましたが、会話ができる状態だったということです。クマは体長80cmほどの子グマで、女性は襲われた後すぐに家の中に逃げたため