トヨタ自動車本社に掲げられた旗＝愛知県豊田市トヨタ自動車が、米国で生産した車両を日本に「逆輸入」する方針を米国側へ伝える方向で調整していることが25日、分かった。米国の対日貿易赤字の削減につなげる狙い。27日からのトランプ米大統領の来日に合わせ伝達する方針。トランプ氏と日本企業の経営者が集う会合に豊田章男会長が出席する見通しだ。トヨタの佐藤恒治社長は22日の経団連の会合後、逆輸入について「一つのアイ